Фондовый рынок Украины: инвесторы все еще могут быть оптимистами

Индекс ПФТС 23-27 марта вырос на 7,9%. На прошлой неделе индикатор организованного фондового рынка Украины индекс ПФТС отражал оптимистические настроения инвесторов. Лишь в понедельник он незначительно снизился на 0,05%, а во вторник-пятницу рос. «Бычьему тренду способствовали хорошие новости от зарубежных рынков ценных бумаг. Министерство финансов США в понедельник обнародовало новый план по спасению национальной банковской системы (так называемую программу покупки токсичных активов), в соответствии с которой на выкуп "плохих" активов у банков оно потратит $1 трлн долларов. А продажи новых домов в США в феврале неожиданно выросли на 4,7%», -отмечает председатель правления ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Дмитрий Тараненко.

Вместе с тем, число американцев, получающих пособие по безработице, достигло рекордного уровня в 5,56 млн человек на неделе, завершившейся 15 марта, что свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации на рынке труда и наращивании компаниями темпов увольнения сотрудников. Это может предвещать дальнейшее сокращение потребительских расходов, на долю которых приходится около 70% ВВП США. По мнению главы Всемирного банка Роберта Зеллика, сокращение мировой экономики составит в 2009 году около 1-2% и станет беспрецедентным со времен Великой депрессии 30-х годов. Существенно понизило прогнозы развития мировой экономики и руководство МВФ. Вместо роста на 0,5% в текущем году, МВФ ожидает наступления глобальной рецессии – падения на 0,6%. Наибольший спад предполагается в Японии (-5%) и Великобритании (-3,8%). Азия - единственный регион, в котором ожидается рост (+3,6%). Согласно пессимистическим прогнозам отечественных экспертов, падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2009 году может достичь 12-13% (рост ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, а в 2007 году - 7,6%). Министерство экономики Украины в понедельник сообщило, что в феврале приостановилось падение национальной экономики. Сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности в январе-феврале 2009 года снизился на 32,1% (в январе этот показатель достиг 33,2%). В частности, объем строительных работ сократился на 42,7%, а промышленного производства – на 32,8%.

Согласно фондовому индексу MSCI Emerging Markets, акции развивающихся стран подорожали с начала марта на 20%. Столь большого месячного подъема не отмечалось ни разу за всю 20-летнюю историю этого индикатора. На фоне увеличения цен на сырьевые товары, роста доверия инвесторов к мерам, предпринимаемым США и другими странами для выхода из кризиса, темпы роста emerging markets в марте оказались почти в 2 раза выше, чем на развитых рынках. В прошлом году MSCI Emerging Markets упал на 54%.

По итогам пяти торговых сессий на ПФТС наиболее заметно из голубых фишек подорожали акции «Днепрэнерго» (16,88%), «Укрнефть» (16,56%), «Центрэнерго» (15,68%). По мнению Дмитрия Тараненко, интерес к бумагам «Днепрэнерго»вызван результатми собрания акционеров , состоявшегося 24 марта. Акционеры решили выплатить 60,969 млн грн дивидендов из чистой прибыли, полученной по итогам деятельности за 2007 год, а 5% чистой прибыли или (6,096 млн грн) и 45% (или 54,872 млн грн) направить в резервный фонд и фонд развития производства. Акционеры данной компании сняли вопрос о выпуске облигаций на общую номинальную сумму 202 млн грн, однако наблюдатели считают, что это не повлияет на выполнение инвесторами своих обязательств. Бумаги «Укрсоцбанка» подорожали на 8,05%. Пресс-служба "Укрсоцбанка " на этой неделе сообщила, что банк увеличил чистые активы в 2008 г. на 59,1%. Чистая прибыль банка составила 792 млн грн. Увеличилась стоимость акций Сумского НПО им. Фрунзе (Сумы). Предприятие намерено поставить компании "Центратомкомплект" (Россия) насосное оборудования для атомных электростанций на сумму 230 млн рублей (53,226 млн грн по курсу НБУ на 25 марта) до октября.

Среди представителей индексной корзины ПФТС по котировкам спроса подешевели лишь акции «Райффайзен Банк Аваль» (-2,50%) и Крюковского вагоностроительного завода (-1,56%). Вагонзавод сообщил о приостановке своего производства с 1 по 20 апреля из-за отсутствия заказов на изготовление грузовых и пассажирских вагонов. Полтавский губернатор Валерий Асадчев обращался в Кабмин с просьбой заложить в бюджете средства для "Укрзалызници" на погашение долгов перед вагонзаводом (по состоянию на февраль, "Укрзалызниця" задолжала Крюковскому вагонзаводу около 240 млн. гривен). В ноябре 2008 предприятие прекратило поставки пассажирских вагонов "Укрзализныце" из-за задолженности последней.

На минувшей неделе "Украинская биржа" (Киев), объявила о старте торгов ценными бумагами. Ее учредителями являются крупнейшие компании участники украинского рынка ценных бумаг и российская "Фондовая биржа "РТС". Новая биржа ввела торговлю ценными бумагами для физических лиц через систему интернет-трейдинга. Торговая система биржи позволит физлицам непосредственно принимать участие в торгах в режиме реального времени. Введение новой технологии биржевой торговли будет способствовать повышению ликвидности украинского рынка за счет расширения возможностей и круга участников торгов. В настоящее время в торгах на бирже участвует 39 компаний, а к концу 2009 года ожидается расширение круга участников до 100 компаний.

ФК «Автоальянс-инвест» (для УНИАН)