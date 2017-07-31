НБУ увеличит максимальный срок размещения депозитных сертификатов

Национальный банк Украины с 1 сентября увеличит максимальный срок размещения депозитных сертификатов с 90 до 100 дней, сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, правление НБУ приняло решение расширить инструментарий операций по размещению депозитных сертификатов.

Помимо увеличения максимального срока обращения, будет добавлен метод удовлетворения заявок банков по процентному тендеру по размещению депозитных сертификатов. Сейчас порядок предусматривает, что заявки банков удовлетворяются по указанным в них процентным ставкам. Этот порядок будет дополнен новым методом, когда все заявки подлежат удовлетворению по единой предельной ставке, определенной центробанком.

Возможность использования такого метода удовлетворения заявок при размещении депсертификатов соответствует рекомендациям Европейского центрального банка.

"Такие шаги расширяют инструментарий Национального банка Украины для формирования сегмента кривой доходности, а также для совершенствования монетарной трансмиссии для ее большего соответствия режиму инфляционного таргетирования", - говорится в сообщении НБУ.

Справка УНИАН. Депозитный сертификат (certificate of deposit) - долговая ценная бумага Национального банка Украины в бездокументарной форме с именной идентификацией собственников на основании реестра владельцев системы количественного учета, которая свидетельствует о размещении в Национальном банке Украины средств банков и подтверждает их право на получение внесенной суммы и процентов по истечении установленного срока. Депозитный сертификат - один из монетарных инструментов Национального банка Украины.

Депозитные сертификаты имеют право обращения на открытом рынке только среди банков, а также могут использоваться в качестве залога на межбанковском кредитном рынке и в качестве обеспечения кредитов рефинансирования Национального банка Украины.