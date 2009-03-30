Индекс ПФТС вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 30 марта, вырос на 0,43% – до 224,60 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Общий объем торгов за день составил 130 млн. 501,4 тыс. грн.

Наибольшие по объему торги сегодня прошли по облигациям ОАО «Кировоградоблэнерго» (45 млн. грн.), ООО «Агропродукт» (35 млн. грн.), ОАО «Первый украинский международный банк» (29,7 млн. грн.).