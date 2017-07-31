Продажа киевского "Президент-Отеля" снова провалилась – не нашлось покупателей

Аукцион по продаже 100% уставного капитала расположенного в центре Киева «Президент-Отеля» по стартовой цене 323,142 млн грн не состоялся из-за отсутствия заявлений от потенциальных покупателей.

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Об этом говорится в официальном издании Фонда государственного имущества «Ведомости приватизации».

«Фонд государственного имущества Украины сообщает, что аукцион по продаже государственного пакета акций в уставном капитале частного акционерного общества «Президент-Отеля» в количестве 94 337 441 шт., что составляет 100% уставного капитала общества, объявленный в газете «Ведомости приватизации» от 21 июня 2017 № 48 (1068), запланированный на 25 июля 2017 года, не состоялся в связи с отсутствием заявлений от потенциальных покупателей», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Фонд госимущества выставил на продажу 100% акций «Президент-Отеля» с начальной ценой 330,1 млн грн.

Позже в фонде сообщили, что после публикации информации о продаже отеля поступило сообщение из Окружного административного суда Киева, который вынес постановление о запрете приватизации госпакета акций компании по иску строительной компании «Квадр», которая является арендатором отеля.

В начале августа 2016 года Киевский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и отменил решение Окружного административного суда Киева о признании незаконными действий и приказов фонда относительно приватизации принадлежащих государству 100% акций "Президент-Отеля".

В середине июня 2017 года Фонд госимущества объявил аукцион по продаже 100% акций отеля по стартовой цене 323,142 млн грн.

Справка УНИАН. «Президент-Отель» (до 1998 года – гостиница «Интурист», Киев, ул. Госпитальная, 12) построен в 1990 году. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера была проведена в 2006-2012 годах.