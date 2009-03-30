Винницкий горсовет выплатил 236,7 тыс. грн. процентного дохода

Винницкий городской совет 30 марта 2009 года своевременно выплатил 236,7 тыс. грн. процентов за шестой купонный период по облигациям серии Е.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник финансового управления Винницкого горсовета Наталия ЛУЦЕНКО.

По ее словам, выплата процентов осуществлена через "Альфа-банк", который выступает лид-менеджером и платежным агентом выпуска облигаций. Доход по облигациям серии Е выплачен из расчета 10,55% годовых, или 26,30 грн. на 1 облигацию.

Как сообщал УНИАН, Винницкий городской совет 1 октября 2007 года разместил через уполномоченный "Альфа-банк" муниципальные облигации серии Е на 9 млн. грн. Срок обращения облигаций этой серии – 3,25 года. Ставка доходности по облигациям серии Е - 10,55% годовых. Вырученные от размещения облигаций средства направлены на реконструкцию дорог Винницы.