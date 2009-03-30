S&P подтвердило рейтинги Львова

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило кредитные рейтинги Львова «ССС+» – по международной шкале и «uaBB» – по национальной шкале, прогноз по рейтингам «негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, рейтинги Львова отражают суверенные рейтинги Украины. «В рейтингах также учитываются низкая финансовая гибкость бюджета города, финансовая неопределенность, связанная с обязательствами города по улучшению своей инфраструктуры в связи с проведением во Львове нескольких футбольных матчей Евро-2012 (они будут проводиться в Украине и Польше) и постоянное высокое давление со стороны текущих расходов, что может привести к быстрому накоплению долга», – говорится в сообщении со ссылкой на кредитного аналитика Standard & Poor`s Бориса КОПЕЙКИНА.

По данным агентства, в настоящий момент программа подготовки к Евро-2012 оценивается в 10 млрд. грн. (около 2 млрд. долл.), ее финансирование будет разделено между городом, центральным правительством и частными инвесторами. Детали программы и ее влияние на финансовые показатели Львова – предмет дальнейших обсуждений с правительством, но ее выполнение может привести к быстрому наращиванию долга, о чем свидетельствует недавнее решение администрации города выпустить облигации на сумму 300 млн. грн. для финансирования строительства стадиона. «Дальнейшие планы по выпуску долговых обязательств менее ясны, но мы полагаем, что полный долг города может превысить 70% всех доходов к концу 2011 года – перед тем, как он начнет снижаться. Тем не менее прямой долг города по состоянию на 1 января 2009 года составлял 6% текущих доходов, а выплаты основной суммы долга запланированы только на 2012 год», – сказано в сообщении.

По состоянию на 17 марта 2009 г. объем остатков общего фонда города, который в соответствии с украинским законодательством является единственным источником процентных выплат, составлял всего 7,6 млн. грн., или лишь немногим меньше общего объема процентных выплат на 2009 год, сообщает S&P.