Рынок США упал более чем на 3%

19:39, 30 марта 2009
Фондовый рынок
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В начале торгов

В начале торговой сессии на фондовых рынках в США ведущие индексы упали более чем на 3% из-за опасений по поводу будущего автосектора, сообщает РБК. Жесткие меры администрации Барака ОБАМЫ, отказ от дальнейших вливаний в автомобильную промышленность и увольнение главы крупнейшего в США автоконцерна General Motors оказали гнетущее воздействие на рынок - котировки GM рухнули на 24,59%, Ford - на 10,2%. Вместе с автогигантами рухнули и котировки ведущих банков.

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