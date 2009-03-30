Рынок США упал более чем на 3%

В начале торговой сессии на фондовых рынках в США ведущие индексы упали более чем на 3% из-за опасений по поводу будущего автосектора, сообщает РБК. Жесткие меры администрации Барака ОБАМЫ, отказ от дальнейших вливаний в автомобильную промышленность и увольнение главы крупнейшего в США автоконцерна General Motors оказали гнетущее воздействие на рынок - котировки GM рухнули на 24,59%, Ford - на 10,2%. Вместе с автогигантами рухнули и котировки ведущих банков.