Американский фондовый индекс Dow Jones достиг рекордного максимума к закрытию торгов в понедельник благодаря росту акций Boeing, тогда как распродажа бумаг Facebook, Alphabet и других технологических компаний ограничила подъем индекса S&P 500 и привела к снижению индекса Nasdaq.

Сектор информационных технологий S&P 500 упал на 0,53 процента, при этом акции Facebook подешевели на 1,86 процента, а стоимость бумаг Alphabet, материнской компании Google, снизилась на 1,34 процента, сообшает Рейтер.

Акции Boeing подорожали на 0,49 процента, достигнув рекордного уровня $242,46, после того как аналитики JPMorgan повысили прогнозную цену бумаг крупнейшего в мире авиапроизводителя до отметки $280 за акцию.

За июль S&P 500 вырос на 1,9 процента, Dow прибавил 2,5 процента, а Nasdaq укрепился на 3,4 процента.

Бумаги Apple Inc, которая представит квартальные результаты после закрытия рынка во вторник, потеряли в цене на 0,51 процента.

Инвесторы внимательно следят за квартальными отчетами компаний, чтобы оценить, насколько оправдана высокая стоимость акций. Прибыль компаний S&P 500, как ожидается, увеличилась на 10,8 процента во втором квартале, по данным Thomson Reuters I/B/E/S.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones вырос на 0,28 процента до 21.891,12 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,07 процента до 2.470,3 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,42 процента, опустившись до 6.348,12 пункта.

Лишь четыре из 11 основных отраслевых индексов S&P завершили сессию в плюсе, в лидеры роста вышел финансовый сектор, прибавивший 0,62 процента.

Акции Tesla упали в цене на 3,46 процента, после того как глава компании Илон Маск предупредил, что производителя электрокаров ожидает "производственный ад" с выходом на рынок новой бюджетной модели Tesla - Model 3.