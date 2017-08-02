Минфин одолжил на внутреннем рынке полмиллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 483,926 миллиона гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 141,3 миллиона гривень привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 6 месяцев со средневзвешенной доходностью 13,85% годовых, 102,8 миллиона гривень – облигаций сроком обращения 1 год с доходностью 14,4% годовых, 99,7 миллиона гривень – облигаций сроком обращения 2 года с доходностью 14,3% годовых, 140 миллионов гривень – облигаций сроком обращения 3 года с доходностью 14,54% годовых.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов планирует в третьем квартале 2017 года провести 13 аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе 1 аукцион с размещением валютных бумаг сроком обращения 3 года 25 июля.