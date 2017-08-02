Фонд госимущества нашел советника для приватизации "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подписал договор с польским подразделением консалтинговой компании Ernst&Young на предоставление услуг советника по приватизации государственной компании «Центрэнерго, сообщила пресс-служба ФГИУ.

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Согласно сообщению, договор, предусматривающий привлечение команды советников в составе Ernst&Young, компаний Baker McKenziе и SARS Capital, должен быть согласован правительством.

«Мы очень благодарны за выбор нашего консорциума советником по продаже «Центрэнерго». Для нас это не просто стандартный проект, это очень важное дело для страны, и мы несем на него полную ответственность, - отметил представитель Ernst&Young Богдан Ярмоленко. - «Центрэнерго» - это не просто объект приватизации. Но я уверен, что мы получим поддержку и Фонда государственного имущества, и других органов власти, а также международных организаций в процессе подготовки объекта к приватизации. И мы верим в ее успех. Мы бы не согласились принимать в этом участие, если бы не верили в это».

По условиям договора, срок, отведенный советнику на подготовку «Центрэнерго» к продаже, составляет 3 месяца. По словам Ярмоленко, после того, как все будет готово, ожидается небольшой перерыв до самого объявления приватизации, чтобы инвесторы имели возможность выяснить и согласовать все вопросы. Также представитель Ernst&Young отметил, что госактив может быть интересен инвесторам из Турции, Китая и Индии.

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В свою очередь, представитель SARS Capital Андрей Сирко-Галущенко подчеркнул, что правительство должно предоставить поддержку ФГИУ в приватизации «Центрэнерго».

«Важно, чтобы правительство предоставило полную, безоговорочную поддержку фонду в вопросе приватизации «Центрэнерго». Это интересная компания. Но в нынешней ситуации продажа непростая, поэтому всем нам нужно быть очень сосредоточенными», - сказал он.

При этом заместитель председателя ФГИУ Юрий Никитин отметил, что фонд хотел бы, чтобы советники привлекались и по другим объектам, в том числе и при продаже контрольных пакетов 6 энергетических объектов, которая может произойти в конце мая - начале июня следующего года. Он отметил, что у международных партнеров Украины есть возможность самим выбирать советника.

«Это может быть очень интересно. Процедура понятна иностранным инвесторам: выбор советника - открытый аукцион - сохранение определенных ограничений на участие в нем (санкционный список) - возможность решать спорные вопросы в международном арбитраже в Стокгольме», - подчеркнул Никитин.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров включил приватизацию «Центрэнерго» в План приоритетных действий на 2017 год. Продажа госкомпании запланирована на 2-3 квартал.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.