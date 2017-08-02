Капитализация новой криптовалюты Bitcoin Cash превысила $9 миллиардов

Капитализация новой криптовалюты Bitcoin Cash, появившейся при разделении Bitcoin, превысила 9 миллиардов долларов, сообщает Прайм.

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"Биткоин 1 августа разделился на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению. В итоге размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 мегабайт с 1 мегабайта только для новой криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash. По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее дальнейший рост. Все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:34 рыночная капитализация Bitcoin Cash достигла 9,202 миллиарда долларов. Стоимость одной единицы Bitcoin Cash на данный момент составляет 558,31 доллара притом, что при запуске она не превышала 300 долларов.

В тройке лидеров по капитализации Bitcoin Cash занимает третье место после Bitcoin (Original) и Ethereum. Капитализация Bitcoin (Original) составляет 44,511 миллиарда долларов, а стоимость одной единицы - 2,7 тысячи долларов. В свою очередь капитализация криптовалюты Ethereum оценивается в 20,685 миллиарда долларов, а цена одной единицы на данный момент составляет 220,69 доллара.