Индекс РТС вновь подошел к отметке 700 пунктов

Фондовая биржа РТС завершила торги вторника ростом индекса почти на 1%, по итогам дня он приблизился к уровню 700 пунктов, свидетельствуют данные биржи.

Как передает РИА Новости, по итогам торгов во вторник индекс укрепился на 0,98% - до 689,63 пункта. По итогам торгов ему удалось подойти к психологическому уровню 700 пунктов, который он не смог удержать в понедельник. Индекс ММВБ к 18.10 мск вырос на 1,85% - до 777,49 пункта По объяснениям экспертов, рост индекса во вторник, после коррекционного движения вниз в пятницу и понедельник, был вызван ростом фьючерсов на американские фондовые индексы и подъемом мировых цен на нефть (вновь приблизились к отметке 50 долларов за баррель после того, как потеряли около 8% накануне). В лидерах роста на классическом рынке РТС оказались акции банка "Возрождение" (+10,42%), которые пользовались популярностью на фоне появления отчетности банка за 2008 год - в прошлом году банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 65% - до 3,14 миллиарда рублей. Кроме того, одним из лидеров торгов стали привилегированные акции "Транснефти" (+9,62%) на фоне подъема мировых цен на нефть, а также отчетности компании, согласно которой в четвертом квартале 2008 года "Транснефть"увеличила чистую прибыль до 893 миллионов рублей. В лидерах падения в РТС во вторник были акции ТГК-4 (-6,25%) - по словам аналитиков, акции компаний энергетического сектора почти всегда движутся против рынка. Кроме того, существенно просели бумаги "Полиметалла" (-4,29%), которые корректировались после роста предыдущих дней.