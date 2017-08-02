Через Prozorro за месяц продали имущества почти на 670 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, государственные и коммунальные предприятия продали через электронную систему «Prozorro.Продажи» активов неплатежеспособных банков и другого имущества на 667,6 млн грн.

Читайте такжеProzorro сэкономило бюджету уже более 19 миллиардов гривень - Гройсман

Об этом сообщается в инфографике, опубликованной на странице заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова в Facebook.

При этом самым дорогим за месяц лотом стали права требования по кредитным договорам признанного неплатежеспособным «Дельта Банка» - они были проданы за 243,7 млн грн.

При этом суммарно за время функционирования электронной площадки через нее было продано имущество на 2,11 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в июне установил рекорд по продажам активов неплатежеспособных банков через электронную систему "Prozorro.Продажи", реализовав имущество на 452 млн грн при общем объеме реализации госимущества через систему в 480 млн грн.