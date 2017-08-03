Qatar Airways отказалась от покупки пакета акций American Airlines

Катарская авиакомпания Qatar Airways отказалась от приобретения пакета акций американского авиаперевозчика American Airlines Group Inc. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Qatar Airways, передает РБК.

Такое решение компания приняла в связи с недавним «публичным раскрытием информации» American Airlines, следует из заявления. Покупка акций «больше не отвечает нашим целям», пояснили в Qatar Airways.

Читайте такжеАвиакомпания Qatar Airways в августе начнет полеты в Украину – Омелян

В сообщении отмечается, что катарская авиакомпания «продолжит изучать альтернативные возможности для инвестиций в США и в других странах».

Qatar Airways сообщила о планах приобрести 10% доли в American Airlines в июне, пишет The New York Times. Первоначально авиаперевозчик заявлял о намерении купить 4,75% американской компании, отмечает издание.