На сегодняшний рост ПФТС повлияли окончание месяца и квартала

Во вторник, 31 марта, торги на рынке акций ПФТС открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг, причиной чему стал фактор окончания месяца и квартала. Так УНИАН прокомментировал текущую ситуацию на рынке брокер торгового отдела инвестиционной компании "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, в первой половине торговой сессии активность участников была относительно невысокой: основной объём и количество торгов были осуществлены до сессии в виде технических сделок. В то же время, «в обед и после обеда ситуация кардинально изменилась». По информации брокера, началась массовая фиксация позиций с целью показать «хорошие» квартальные показатели. Особо показателен в данном случае, по мнению Е.ПШЕНИЧКИНА, пример Авдеевского коксохимзавода - за последние 20 минут торгов по данному эмитенту было зафиксировано 11 сделок, цена успела взлететь до 5 грн. за акцию с позиции в 3,9 грн. и, практически одновременно, после фиксации прибылей, снизиться до 4 грн. «Такая волатильность абсолютно не характерна для украинского фондового рынка последних нескольких месяцев», - отметил брокер.

По его информации, на рынке акций сегодня был зафиксирован объём торгов 33 млн. грн., что на порядок выше предыдущих торговых дней. Крупные объёмы, сопровождающиеся позитивной динамикой котировок, были достигнуты по бумагам "Днепроэнерго" (12,4 млн. грн.), "Центрэнерго" (6,7 млн. грн.), "Мотор Сич" (5 млн. грн.) и "Укрсоцбанка" (1,5 млн. грн.). Снижение сегодня продемонстрировали только бумаги Концерна Стирол – 5%. По словам брокера, на такой «волне оптимизма» индекс ПФТС вырос на 1,22% до 227,34 пунктов.