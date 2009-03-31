Мировые рынки в марте могут показать самый крутой рост за последние 6 лет

Глобальные рынки акций могут завершить март 2009 года наиболее резким месячным ростом более чем за шесть лет, благодаря признакам оживления мировой экономики и антикризисным мерам властей, сообщает Reuters.

К 16:48 по киевскому времени общемировой индекс акций MSCI вырос на 0,9%, при этом с начала месяца он прибавил 7,2%, показав лучшую динамику с октября 2002 года.

Данные об экономике США - крупнейшей в мире - в последнее время были не столь плохими, как ожидалось, что вызвало надежду на смягчение глобального кризиса и пробудило у инвесторов интерес к недооцененным акциям. Поддержку рынкам оказывали и масштабные антикризисные меры, принятые в различных странах.

Однако полностью отыграть почти 23-процентное снижение, отмеченное в октябре-декабре прошлого года, рынкам не удалось, и глобальный индекс MSCI до сих пор на 12% ниже уровней, отмечавшихся в самом начале первого квартала.

Сегодня мировые рынки растут, восстанавливаясь после распродажи последних нескольких дней. К 16:51 по киевскому времени индекс акций азиатско-тихоокеанского региона, без учета Японии, прибавил 1,1%, общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 - 1,7%, индекс акций развивающихся рынков - 1,5%. Уолл-стрит также открылась ростом основных индексов - в пределах 1,2%.

Однако полной уверенности в стабилизации экономики и рынков у инвесторов пока нет.