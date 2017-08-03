Приватизацию "Центрэнерго" переносят еще на год

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует приватизировать гокомпанию «Центрэнерго» в 2018 году, хотя в плане приоритетных действий правительства продажа предприятия запланирована на 2-3 квартал текущего года.

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Об этом сообщается на странице ФГИУ в Facebook.

Кроме того, в следующем году планируется и продажа шести облэнерго.

«Речь идет о «Центрэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго» и «Тернопольоблэнерго». Это объекты, которые мы хотим продать в следующем году», - говорится в сообщении.

Подготовкой и поддержкой приватизации указанных объектов энергетического сектора будет заниматься консалтинговая компания Deloitte.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, глава Фонда госимущества Дмитрий Парфененко подписал меморандум о сотрудничестве с консалтинговой компанией Deloitte по проекту поддержки приватизации, повышению ее прозрачности и управления.

Фонд государственного имущества 1 августа подписал договор с польским подразделением консалтинговой компании Ernst&Young на предоставление услуг советника по приватизации государственной компании «Центрэнерго». Кабинет министров включил приватизацию «Центрэнерго» в План приоритетных действий на 2017 год. Продажа госкомпании была запланирована на 2-3 квартал. Ранее Фонд госимущества перенес приватизацию ПАО "Центрэнерго" с 2016 на 2017 год.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.