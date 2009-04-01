Госпакет Одессаоблэнерго выставят на торги 19 мая

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 19 мая выставит на биржевые торги на Украинской фондовой бирже (УФБ) 25,01% госпакет акций ОАО “Одессаоблэнерго”, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планирует выставить на биржевые торги в апреле-мае государственные пакеты 6 облэнерго. Согласно графику продаж, 22 апреля на Украинской международной валютной бирже планируется выставить 25% госпакет акций ОАО "Полтаваоблэнерго", 24 апреля на Фондовой бирже ПФТС - 25,02% акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго", 29 апреля на фондовой бирже "ИННЭКС" - 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 14 мая на Киевской международной фондовой бирже - 25% акций ОАО "Черниговоблэнерго", 22 мая на Украинский международной валютной бирже - 25% акций ОАО "Сумыоблэнерго".

Справка УНИАН. На сегодня 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» находится в управлении Фонда государственного имущества. ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", входящая в российскую группу VS Energy, контролирует управление 55,36% акций энергоснабжающей компании. Еще около 14% контролирует FS Traiding, входящая в группу «Финансы и кредит» Константина ЖЕВАГО.