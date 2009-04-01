В ближайшую неделю для роста фондового рынка нет оснований

В перспективе ближайшей недели для роста на фондовом рынке нет фундаментальных оснований. Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на рынке брокер торгового отдела инвестиционной компании "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

"Что касается перспектив продолжения роста, на наш взгляд, есть вероятность перехода его в боковое движение с некоторым понижением", - отметил брокер. По его словам, позитивных новостей нет, а вероятность появления новой порции негатива велика – так, во вторник-среду публикуется большой объем макроэкономических данных, ожидания по которым несколько завышены. Кроме того, отмечает Е.ПШЕНИЧКИН, непринятие Верховной Радой ряда антикризисных законопроектов увеличивает риски невозобновления работы миссии МВФ в Украине. В связи с этим, по мнению брокера, в ближайшее время коррекционное движение на мировых торговых площадках возобновится. "Вслед за ними снизится и украинский фондовый рынок, поскольку своих идей для роста у него в краткосрочной перспективе нет, а объем незафиксированных позиций по-прежнему велик", - добавил Е.ПШЕНИЧКИН.