Минфин в августе хочет одолжить валюту на внутреннем рынке
14:39, 04 августа 2017Фондовый рынок
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Министерство в августе проведет дополнительный аукцион по продаже валютных ОВГЗ.
Иллюстрация REUTERS
Министерство финансов 15 августа проведет дополнительный внеплановый аукцион по продаже валютных облигаций внутреннего госзайма.
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Об этом говорится в плане размещения ОВГЗ, обнародованном на сайте Минфина.
Согласно сообщению, облигации планируется разместить сроком на два года.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов планировало в третьем квартале 2017 года провести 13 аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе 1 аукцион с размещением валютных бумаг сроком обращения 3 года 25 июля.
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