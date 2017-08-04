Минфин в августе хочет одолжить валюту на внутреннем рынке

Министерство финансов 15 августа проведет дополнительный внеплановый аукцион по продаже валютных облигаций внутреннего госзайма.

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Об этом говорится в плане размещения ОВГЗ, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно сообщению, облигации планируется разместить сроком на два года.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов планировало в третьем квартале 2017 года провести 13 аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе 1 аукцион с размещением валютных бумаг сроком обращения 3 года 25 июля.