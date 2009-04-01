С должности члена правления «Укрсоцбанка» уволена Князева
На должность пока никто не назначен
С должности директора центра розничного бизнеса и члена правления АКБ «Укрсоцбанк» по собственному желанию уволена Ирина КНЯЗЕВА.
Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.
Согласно предоставленной информации, приказ об увольнении датирован 25 марта 2009 года. По состоянию на 3 марта т.г. И.КНЯЗЕВА владела 0,00264% акций «Укрсоцбанка».
«Вместо И.КНЯЗЕВОЙ на должность члена правления никто не назначен», – говорится в сообщении.
Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года.
Активы банка на 1 января 2009 года составляли 49,695 млрд. грн., обязательства – 44,519 млрд. грн., собственный капитал – 5,176 млрд. грн., уставный капитал – до 1,07 млрд. грн.
Прибыль банка по итогам 2008 года составила 791,795 млн. грн.
Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций банка.