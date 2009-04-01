Индекс ПФТС в апреле может превысить 250 пунктов

В апреле текущего года индекс ПФТС может как превысить значение в 250 индексных пунктов, так и снизится до 200 пунктов. Об этом сообщил УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его словам, стремительный рост в марте индексов мировых фондовых рынков, подогретый заявлениями американского руководства о направлении значительных финансовых ресурсов (до 1 трлн. долл.) на борьбу с «токсичными» активами, и программные заявления "Большой двадцатки", направленные на системную борьбу с финансово-экономическим кризисом и национальным торговым и финансовым протекционизмом, могут продолжать двигать мировые рынки вверх и в апреле.

В таком случае, отмечает О.МОРКВА, для украинских акций в условиях возрастающей конкуренции украинских бирж существует вполне осуществимая перспектива вырасти на спекулятивных операциях за месяц в среднем еще на 10-15%, а индексная корзина ПФТС к началу мая может превысить значение в 250 индексных пунктов.

Вместе с тем, по мнению гендиректора КУА, сложная политико-экономическая ситуация в стране и отсутствие какого-либо реального прогресса с инвестиционным спросом на украинские биржевые бумаги делает вполне реализуемым и сценарий, при котором украинский индикатор будет стремиться вновь вернуться поближе к психологической отметке в 200 пунктов, потеряв за месяц около 10%.