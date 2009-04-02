Фондовые рынки США закрылись ростом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 1 апреля, продемонстрировали рост в пределах 1,51-2,01% на фоне более оптимистической, чем ожидалось, статистики по промышленности и рынку недвижимости, что усилило надежды инвесторов на нормализацию экономической ситуации в стране, сообщает РИА Новости..

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 2,01%, достигнув 7761,60 пункта.

Общий рост индекса за март составил 7,7%, что является лучшим показателем месячного роста с октября 2002 года, отмечает агентство.

S&P 500, суммарный рост которого за март составил 8,5%, в среду повысился на 1,66%, достигнув 811,08 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 1,51% - до 1551,60 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.