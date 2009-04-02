В госбюджет за I квартал поступило 43,8 млрд грн. - 101,3% плана

В государственный бюджет Украины по итогам первого квартала поступило без учета возмещения НДС и собственных поступлений бюджетных организаций в Спецфонд, 43,8 млрд. грн., что составляет 101,3% от плана.

Как передает корреспондент УНИАН, такие оперативные данные сообщила на брифинге журналистам председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ.

Она уточнила, что в общий фонд госбюджета к 1 апреля поступило 34,4 млрд., в специальный фонд – 9,4 млрд. грн.

За март поступления в Госбюджет составили 17,9 млрд. грн., из них в общий фонд - 12,8 млрд. грнд., в спецфонд – 5,1 млрд. грн.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн.