Госказначейство: НДС возмещен на сумму 7,1 млрд. грн.

В первом квартале текущего года государство возместило предприятиям 7,1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ сегодня на брифинге.

При этом она уточнила, что зернотрейдерам возмещено 935 млн. грн. НДС.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной налоговой администрации Украины, по состоянию на 23 февраля т.г. сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) составляла около 3 млрд. грн. (на 1 января 2008 г. эта сумма составляла 4,2 млрд. грн.).