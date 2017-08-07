Фонд госимущества: приватизация энергокомпаний пройдет в срок, это требование МВФ

Фонд государственного имущества Украины в данный момент осуществляет мероприятия по подготовке к приватизации объектов, включенных в постановление КМУ от 12 мая 2015 № 271 «О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 - 2017 годах» (с изменениями). В перечень на приватизацию включены 284 объекта.

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«Учитывая наличие в перечне объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2015-2017 годах, достаточного количества инвестиционно привлекательных объектов, считаем, что выполнение задачи по поступлению средств от приватизации государственного имущества в 2018 году в размере 17,1 млрд. грн., является реальным», - заявили в Фонде госимущества.

По сообщению пресс-службы ФГИУ, украинская сторона, согласно «Письму о намерениях к МВФ» от 2 марта 2017 года, взяла на себя обязательства по приватизации в 2017 году, в частности, ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Центрэнерго» и региональных распределительных компаний (пп. iv. п.28 раздел «Реформа государственных предприятий» Меморандума об экономической и финансовой политике). В этот перечень включены областные энергоснабжающие компании.

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Также пресс-служба ФГИУ напоминает, что 4 июля 2017 правительство одобрило предложение Минэкономразвития по группировке объектов государственной собственности. Принятый документ определяет, какие государственные предприятия в долгосрочном периоде должны остаться в государственной собственности, быть переданы в концессию, приватизированы или ликвидированы. Всего в «Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2017-2020 годах» включены 893 объекта.

Напомним, в августе 2017 года ФГИУ намерен выставить на продажу акции восьми облэнерго.