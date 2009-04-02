ФГИ сохранил за собой управление корпоративными правами

Кабинет министров Украины отменил свои распоряжения №1335 от 17 октября 2008 г. и №717 от 16 мая 2008 г., которыми предусматривалась передача КМУ от Фонда госимущества управления корпоративными правами предприятий «Укртелеком», «Турбоатом», Одесский припортовый завод, а также ряда предприятий, подведомственных Министерству промышленной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил журналистам, что такое решение Кабмин принял на своем сегодняшнем заседании.

«Это чисто техническое решение, поскольку Фонд госимущества, возглавляемый Валентиной СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (экс-председатель ФГИУ - УНИАН), так и не передал правительству управление корпоративными правами этих предприятий», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 16 мая 2008 г. №717 передал себе от Фонда госимущества Украины полномочия по управлению государственными корпоративными правами Одесского припортового завода, «Турбоатома», ОАО «Укртелеком» и ряда других предприятий.

Кроме ОПЗ, «Турбоатома» и «Укртелекома», Кабмину переданы полномочия по управлению правами Киевского завода реле и автоматики, Киевского мотоциклетного завода, Завода “Маяк”, судостроительной компании Феодосии “Море”, научно-производственного комплекса “Киевский завод автоматики имени Петровского”, Научно-исследовательского института электромеханических приборов, “Меридиан” имени Королева, Государственной акционерной компании “Украина туристическая”.

20 мая 2008 г. Президент приостановил действие вышеупомянутого распоряжения правительства.

Кроме того, Кабинет министров своим распоряжением от 17 октября 2008 г. №1335-р «О передаче Минпромполитики полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно некоторых хозяйственных обществ» передал Минпромполитики полномочия по управлению корпоративными правами государства в отношении некоторых хозяйственных обществ. В перечень этих предприятий вошли ОАО “Феодосийская судостроительная компания “Море” (г. Феодосия), ОАО “Азовмаш” (г. Мариуполь), ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный), ОАО “Турбоатом” (г. Харьков), ОАО “Меридиан” имени С.П.Королева, ОАО “НИИ электромеханических приборов”, ОАО “Киевский завод реле и автоматики”, ОАО “Киевский мотоциклетный завод”, ОАО “Научно-производственный комплекс Киевский завод автоматики имени Г.Петровского”, ОАО “Завод “Маяк” (г. Киев).

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 29 октября 2008 г. приостановил действие пункта 1 данного распоряжения.