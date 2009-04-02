Управление госсобственностью при новом законе станет эффективнее

Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства ВР вчера одобрил законопроект №3447 о государственно-частном партнерстве, говорится в сообщении Комитета, переданном УНИАН.

Представляя законопроект, глава Комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что принятие закона наладит диалог между государством и частным бизнесом, создаст механизм их взаимодействия.

«Это позволит как повысить эффективность управления объектов государственной собственности и сохранить рабочие места, так и создать новые инфраструктурные объекты, новые рабочие места», - сказала она.

По словам депутата, законопроект заложит новый фундамент для работы инвесторов в Украине. Он станет сигналом инвесторам, что Украина готова на равных условиях (с распределением рисков и взаимоответственности) сотрудничать с частным бизнесом.