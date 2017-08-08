Львов будет продавать коммунальное имущество через Prozorro

12:25, 08 августа 2017
Фондовый рынок
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В Минэкономразвития сообщили, что Львов будет продавать коммунальное имущество через Prozorro.Продажи.

Фото Сергей Коваль

Львов будет продавать коммунальное имущество через электронную площадку Prozorro.Продажи, сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

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"Львов будет продавать коммунальное имущество через Prozorro.Продажи" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, государственные и коммунальные предприятия в июле продали через электронную систему Prozorro.Продажи активов неплатежеспособных банков и другого имущества на 667,6 миллиона гривень.

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Теги: #Prozorro.Продажи