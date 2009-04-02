ГНА переданы материалы по «Правэкс-Банку»

Министерство внутренних дел Украины передало Государственной налоговой администрации Украины материалы для вероятного возбуждения уголовного дела за неуплату налогов мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, его семьей после продажи в прошлом году акций «Правэкс-Банка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Полтаве заявил министр внутренних спал Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что «согласно действующему законодательству, такие налоги платятся в первом квартале следующего году после продажи, то есть срок «обдумывания» своих поступков у господина ЧЕРНОВЕЦКОГО и членов его семьи завершился 31 марта».

“На данный момент материалы для вероятного возбуждения уголовного дела от милиции переданы в Государственную налоговую администрацию, и именно в их компетенции рассмотрение этого дела», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, напомнив, что в конце прошлого года сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, изучая запрос одного из народных депутатов относительно продажи «Правэкс-Банка», установили, что в бюджет не были оплачены почти 480 млн. грн. налогов.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО допустил, что, «очевидно, господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ пытается забыть об этом – у него вообще в последнее время есть провалы в памяти, поскольку в последнее время заявлял, что меня обнимал и целовал. После этих слов мне еще и еще раз хочется пожелать ему выздоровления в израильской клинике, где он сейчас проходит лечение. А одновременно с выздоровлением к нему, очевидно, вернется память и необходимость уплаты налогов на территории Украины».

В контексте этого, Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что «коллеги из Государственной налоговой администрации также будут активно способствовать возвращению памяти тем, кто, с нашей точки зрения, совершил действия для избежания налогообложения в особо крупных размерах”.

Как сообщалось, 4 февраля 2008 года был подписан договор между одним из итальянских банков и АКБ "Правэкс-Банк" о продаже 100% пакета акций “Правэкс-Банка” стоимостью 750 млн. дол.

Позже Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что продажа «Правэкс-Банка» происходила через оффшорные структуры, что позволило мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ избежать уплаты налогов.