"Нафтогаз" просит суд признать банкротом компанию из группы "Росатома"

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» просит Хозяйственный суд Донецкой области признать банкротом одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий «Энергомашспецсталь» (Краматорск, Донецкая обл.), входящее в энергомашиностроительный дивизион российской госкорпорации «Росатом» - холдинг «Атомэнергомаш».

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Об этом говорится в сообщении Хозяйственного суда Донецкой области на официальном сайте «Судебная власть Украины».

Истцом в иске, который был подан 3 августа, выступает дочерняя компания «Нафтогаза» - «Газ Украины».

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», по состоянию на начало августа задолженность «Энергомашспецстали» за потребленный газ перед госхолдингом составляет 173,6 млн грн.

Справка УНИАН. «Энергомашспецсталь» - один из крупнейших украинских производителей специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. В частности, компания производит роторы турбин и генераторов, гидровалы, корпуса турбин для электростанций. Производственные мощности компании расположены в Краматорске Донецкой области.

92,6% акций компании принадлежат кипрскому акционеру EMSS Holdings Limited, 50% акций которого в 2010 году купила российская компания «Атомэнергопром». «Атомэнергопром» входит в состав холдинга «Росатом» (Россия) и объединяет более 80 предприятий, действующих во всех сегментах ядерного топливного цикла.