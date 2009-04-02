Киевсовет поддержал продажу акций стратегических предприятий

Депутаты Киевского городского совета с четвертой попытки вернулись к проекту решения об отклонении протеста заместителя прокурора Киева от 24 ноября 2008 года на решения горсовета, связанные с продажей пакетов акций ОАО «АК «Киевводоканал», ОАО «Киевгаз», ОАО «Хлеб Киева», высшего учебного заведения «Открытый международный университет развития человека «Украина» и ООО «Метровагонсервис» КП «Киевский метрополитен» и поддержали его.

Как передает корреспондент УНИАН, за отклонение протеста отдал голос 61 из 107 депутатов, присутствующих в зале Киевсовета.

После того, как повестка дня сегодняшнего заседания была исчерпана, представители фракции «Гражданский актив Киева» озвучили предложение вернуться к отклонению данного протеста прокуратуры. В голосовании за возвращение к повторному рассмотрению вопроса свою поддержку оказали 55 из 106 депутатов, присутствующих в зале. При этом депутаты оппозиционных фракций голосовали против и выкрикивали «Позор!».

Не набрав необходимого количества голосов для переголосования проекта решения об отклонении протеста прокуратуры, депутаты рассмотрели другой вопрос повестки дня, который также не был с первой попытки поддержан в сессионном зале.

После этого представитель ГАК снова взял слово и предложил вернуться к протесту. Для возвращения к рассмотрению вопроса опять было проведено голосование, которое набрало также мало голосов – 59.

Депутат ГАК Александр ПАБАТ заявил, что не сработала его карточка и в связи с этим он требует вопрос рассмотрения протеста поставить на новое голосование. И уже после этого нового голосования депутаты 61 голосом поддержали возвращение к рассмотрению проекта решения об отклонении протеста прокуратуры. Принятие проекта решения уже по существу также поддержал 61 депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты Киевсовета не смогли сначала отклонить протест заместителя прокурора на решение горсовета о продаже части акций коммунальных предприятий Киева и внесении соответствующих изменений в программу приватизации объектов коммунальной собственности. Проект решения поддержали всего 60 депутатов.

Тогда депутат фракции Блока Кличко Валерий КАРПУНЦОВ заявил, что Блок Кличко будет инициировать рассмотрение протеста прокуратуры повторно на Регламентной комиссии Киевсовета для того, чтобы вынести для голосования на сессию проект решения об удовлетворении этого протеста прокуратуры.