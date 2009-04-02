Индекс ПФТС сегодня вырос на 3,02%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 апреля, вырос на 3,02% – до 236,31 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Общий объем торгов за день составил 47 млн. 770,2 тыс. грн.

Лидерами ценового роста по результатам сегодняшних торгов стали акции Авдеевского коксохимического завода (на 11,29%) и «Укрнафты» (на 8,92%).