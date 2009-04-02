"Сильпо Ритейл" выпустил облигации

Наблюдательный совет ЗАО "Сильпо Ритейл", входящего в структуру Группы компаний Fozzy Group, принял решение провести закрытое размещение именных процентных обеспеченных облигаций серии A на сумму 350 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Как указывается в сообщении, бумаги номиналом 1 тыс. грн. будут выпущены в бездокументарной форме со сроком обращения до 24 июня 2018 года.

Размещение выпуска планируется провести с 15 мая по 23 июня, выкуп будет производиться несколькими траншами, ставка по ценным бумагам установлена в размере 25% на весь период обращения. По облигациям предусмотрена оферта раз в год, а размер ставки будет зависеть от экономической ситуации в стране. Вполне возможно, что ее размер будет пересмотрен.

Согласно сообщению компании, 100% предполагаемого выпуска планирует выкупить ОАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал`", являющийся акционером и членом наблюдательного совета ЗАО "Сильпо Ритейл". ОАО ЗНВКИФ "Ритейл Капитал" принадлежит Группе компаний Fozzy Group и является финансовым учреждением, к основным задачам которого относится структурирование финансовых потоков внутри Группы компаний Fozzy Group. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование кредитов, привлеченных ранее от ЗАО "Фоззи" и ООО "Фоззи-Фуд", входящих в Группу компаний Fozzy Group.

Справка УНИАН. Супермаркет «Сільпо» – это магазин самообслуживания, ассортимент которого насчитывает до 20 тыс. наименований продуктов питания и сопутствующих товаров в зависимости от величины торговой площади магазина.

Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо» (151), гипермаркеты Fozzy Cash & Carry (4), магазины у дома «Фора» и «Буми» (96 и 33, соответственно), аптеки «Будь здоровий» (22), фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка» (3).

С декабря 2006 года Fozzy Group представила в своих сетях товары под собственными торговыми марками «Премия» и «Повна чаша». Промышленное направление Fozzy Group включает следующие предприятия: Нежинский консервный завод, Малинский мясоперерабатывающий завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто», а также компания «Эко-сервис Украина». Ресторанный бизнес представлен чешскими ресторациями «У хромого Пола», «Старомак» и рестораном Prad-A-Café.

Оборот торговых сетей Fozzy Group в 2008 году составил 1,93 млрд. долл. Оборот группы в 2007 году составил около 1,5 млрд. долл.