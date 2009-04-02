Основная причина покупок в ПФТС - оптимизм на международных рынках

Основная причина сегодняшних покупок в ПФТС - оптимизм на международных рынках.

Об этом УНИАН сообщил старший брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Алексей РЕПИН.

Он отметил, что накануне в США были опубликованы позитивные статистические данные, которые улучшили оценки состояния экономики.

Брокер напомнил, что по результатам торгов в четверг индекс ПФТС показал существенный рост на 3,02% выше вчерашнего закрытия. Активность на протяжении всей сессии оставалась довольно высокой, сообщил он.

По словам брокера, на ПТФС существенный рост котировок был зафиксирован в коксохимическом секторе. Так, отметил он, акции Авдеевского коксохимического завода выросли на 32,5%, Ясиновского коксохима - на 43%. Как считает брокер, поддержку данной отрасли могли оказать новости об увеличении в марте производства валового кокса на 19,2% по сравнению с февралем 2009 года.

Кроме того, сообщил А.РЕПИН, активность на Украинской бирже (УБ) сегодня была ниже, чем на ПФТС. Наиболее активно на УБ торговались акции «Центрэнерго» и «Укрнафты», по которым было заключено максимальное количество сделок (22 и 15 соответственно), отметил он.

По мнению брокера, в ближайшей перспективе можно ожидать продолжения умеренных покупок на основных украинских площадках. При этом для участников основным ориентиром по-прежнему будет оставаться динамика международных рынков, прогнозирует он.