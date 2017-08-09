Минфин одолжил на внутреннем рынке четверть миллиона гривень
11:04, 09 августа 2017Фондовый рынок
173 0
Все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,54% годовых.
Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 256 млн грн / фото УНИАН
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 256,06 млн грн.
Читайте такжеМинфин в августе хочет одолжить валюту на внутреннем рынке
Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,54% годовых.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов планирует в третьем квартале 2017 года провести 13 аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе 2 аукциона с размещением валютных бумаг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter