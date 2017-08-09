Минфин одолжил на внутреннем рынке четверть миллиона гривень

11:04, 09 августа 2017
Фондовый рынок
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Все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,54% годовых.

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 256 млн грн / фото УНИАН

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 256,06 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,54% годовых.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов планирует в третьем квартале 2017 года провести 13 аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе 2 аукциона с размещением валютных бумаг.

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Теги: #ОВГЗ-аукцион#госдолг Украины