Американские индексы выросли на 2,8-3,3%

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг, 2 апреля, продемонстрировали значительный рост в пределах 2,8-3,3% на фоне оптимизма инвесторов в связи с достигнутыми в ходе прошедшего саммита G-20 в Лондоне соглашениями по борьбе с мировым экономическим кризисом, передает AP.

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 2,8%, достигнув 7978,08 пункта.

Общий рост индекса за четыре недели прошедшего месяца составил 20,4%, что является лучшим показателем месячного роста с весны 1933 года, отмечает агентство.

S&P 500 в четверг повысился на 2,9%, достигнув 834,38 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 3,3% - до 1602,63 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.