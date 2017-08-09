В Украине объединяются крупнейший мировой пивоваренный концерн и лидер турецкого рынка

Крупнейший мировой пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и крупнейшая пивоваренная компания Турции Anadolu Efes (Efes) заключили соглашение о намерениях объединить свои бизнесы на территории России и Украины в равных долях.

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Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

«Это соглашение является важным шагом в развитии стратегического партнерства между AB InBev и Anadolu Efes. Мы с большим воодушевлением ожидаем объединения наших бизнесов, которое позволит предложить нашим потребителям расширенный диапазон брендов как в России, так и в Украине», - приводятся в пресс-релизе слова президента AB InBev Карлоса Брито.

Согласно сообщению, решение об объединении бизнесов стало следствием соглашения о слиянии AB InBev и SABMiller, которое завершилась в октябре 2016 года, после чего компания AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes. Условием успешного завершения этой сделки являются удовлетворительные результаты взаимных правовых проверок активов и процессов компаний, а также получение необходимых согласований от уполномоченных органов России и Украины.

Предполагается, что сделка может быть закрыта до конца первого полугодия следующего года. Все изменения вступят в силу после закрытия сделки, до этого момента AB InBev и Anadolu Efes продолжать работать как независимые компании.

Согласно сообщению, после закрытия сделки объединенная компания будет консолидировать финансовые результаты своей операционной деятельности на рынках России и Украины в рамках отчетности Anadolu Efes. В свою очередь, AB InBev не будет включать эти результаты в свою глобальную отчетность, и будет учитывать полученную прибыль как возврат от инвестиций в совместное предприятие соотносительно своей доле.

Будущее название объединенной компании - AB InBev-Efes. Ее возглавит Тунджай Озильхан, который сейчас является председателем совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes. При этом в совете директоров будет равное представительство обеих компаний.

AB InBev и Anadolu Efes также договорились о назначении президента бизнес-подразделений AB InBev в России и Украине Дмитрия Шпакова на должность президента объединенной компании. Генеральный директор Efes Rus Рой Корниш получит позицию финансового директора.

Другие условия соглашения не разглашаются.

Справка УНИАН. Компания Anheuser-Busch InBev объединяет более 200 пивных торговых марок и является одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире с производством в 25 странах.

«Сан ИнБев Украина» - дочернее предприятие AB InBev, которое является одним из лидеров украинского пивоваренного рынка. Компания работает в Украине с 2000 года и объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения. Портфель пивных брендов состоит из международных торговых марок: Bud, Corona, Stella Artois, Beck's, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: «Черниговское», «Рогань» и «Янтарь».

Крупнейшая пивоваренная компания Турции Anadolu Efes (Efes) включает 15 пивоварен, 6 солодовенных заводов и 23 завода по розливу напитков Coca-Cola в 16 странах мира. Продукция Efes представлена в 70 странах мира. В Украине компания представлена подразделением «Эфес Украина», производственные мощности которого находятся в Донецке. Из-за военной агрессии России на востоке Украины компания была вынуждена заменить на рынке пиво Донецкого завода на импортное, которое производится заводами Efes в других странах, в частности в Молдове и Турции.

Компания работает в Украине под торговыми марками: Miller Genuine Draft, Amsterdam Navigator, «Белый медведь», Velkopopovicky Kozel и др.