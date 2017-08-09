Минус 15 миллиардов на дороги: НБУ и Минфин не смогли договорится о реструктуризации внутреннего госдолга

Национальный банк Украины и Министерство финансов не смогли согласовать проведение репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа для выделения 15 млрд грн на строительство дорог, что составляет 50% от запланированного на этот год финансирования в размере 30 млрд грн.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Нацбанк и Минфин, к сожалению, не смогли согласовать репрофайлинг. Очень жаль, мы рассчитывали на эти средства», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн. При этом 15 млрд грн должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 млрд грн - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ.

По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.