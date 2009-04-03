Цена нефти поднялась выше 52 долл./барр.

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 2 апреля, взлетели вверх более чем на 4 доллара на фоне позитивных настроений инвесторов, положительно отреагировавших на известия о ряде соглашений по борьбе с мировым экономическим кризисом, достигнутых в ходе прошедшего саммита G-20 в Лондоне, передает FP.

Так, на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 4,25 доллара - до 52,64 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 4,31 доллара - до 52,75 доллара за баррель.