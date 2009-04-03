НБУ 2 апреля привлек под депозитные сертификаты 103 млн.грн.

Киев. 3 апреля. УНИАН. Национальный банк Украины в четверг, 2 апреля, привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 103 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно размещенной информации, Нацбанк привлек средства от трех банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Кредиты рефинансирования предназначены для поддержки ликвидности банков в случае возникновения неожиданного и временного ее дефицита в связи с незапланированным оттоком ресурсов или невозвращением в определенный срок средств от осуществления активных операций (кредиты, ценные бумаги и т. п.).

Кредиты рефинансирования предоставляются Национальным банком на выполнение им функции кредитора последней инстанции.