8 и 10 апреля пройдут спецаукционы по продаже долларов

Национальный банк Украины объявил о проведении в среду, 8 апреля, и пятницу, 10 апреля, специальных аукционов для поддержания заемщиков - физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться доллары.

Об этом говорится в письме НБУ (№13-421/2106-5331 от 3 апреля т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Минимальная сумма заявки - 50 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

«Общая сумма покупки иностранной валюты, включая сумму для долгосрочного погашения по одному соглашению, не может превышать 50 тыс. долл. на календарный месяц по одному кредитному договору» - говорится в документе.

«Национальный банк Украины предупреждает, что к участию в аукционах не будут допущены банки, которые не внесли денежное обеспечение (денежное обеспечение перечисляется на счет НБУ до 18.00 7 апреля и 9 апреля 2009 года) в национальной валюте и не подали заявки в установленные сроки (до 10.00 по киевскому времени в день проведения интервенции)», - отмечается в письме НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

На спецаукционе, который состоялся 1 апреля, Национальный банк Украины продал 27,224 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл. В аукционе приняли участие 44 банка.