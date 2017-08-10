НБУ упростил условия покупки банками еврооблигаций
Если раньше для этого банк должен был получить индивидуальную лицензию, то теперь он сможет проводить такие операции в пределах генеральной лицензии на осуществление валютных операций.
Национальный банк Украины упростил проведения операций по приобретению иностранных долговых ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных за рубежом с целью финансирования кредита, предоставленного нерезидентами этим банкам.
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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Если раньше для этого банк должен был получить индивидуальную лицензию, то теперь он сможет проводить такие операции в пределах генеральной лицензии на осуществление валютных операций в части привлечения и размещения иностранной валюты на международных рынках», - идет речь в сообщении.
В НБУ отметили, что такие шаги будут способствовать совершенствованию условий для управления ликвидностью банков и их внешних долговых обязательств, и не окажут негативного влияния на состояние валютного рынка.
Указанные изменения вступают в силу с 10 августа 2017 года.
Как сообщал УНИАН, НБУ 3 августа смягчил требования к банкам на межбанковском валютном рынке, повысив предельный объем покупки и продажи иностранных валют за гривни в сутки в 2 раза - до 1% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,5%, установленных ранее.