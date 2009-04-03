«ТММ» выплатила 7,404 млн. грн. по облигациям серии D

Компания «ТММ» выплатила процентный доход за 6-й купонный период по облигациям серии «D» на сумму 7 млн. 404 тыс. 658 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, доходность облигаций компании серии «D» с 5-го по 8-й купонный периоды установлена эмитентом в размере 16,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2007 года компания «ТММ» провела частное размещение облигаций, в результате которого привлекла 180,6 млн. грн. для инвестирования в текущие и перспективные проекты компании. Доходность облигаций компании составила 13% годовых. Выплата купона осуществляется ежеквартально; номинал облигации - 1000 грн.

Срок обращения облигаций - 24 месяца с возможностью досрочного выкупа через 12 месяцев. Облигации предусматривают годовую оферту. Привлеченные от размещения облигаций средства направлены на реализацию проектов недвижимости компании «ТММ». Организатором выпуска облигаций выступил Concorde Capital. Депозитарием выпуска является ОАО "Межрегиональный фондовый союз".

Справка УНИАН. "ТММ" – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности компании – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов.

В мае 2007 г. «ТММ» разместила 13,11% акций на альтернативной площадке Франкфуртской фондовой биржи и привлекла 104,9 млн. долл.

По состоянию на 30 июня 2008 года, 35 проектов недвижимости компании «ТММ» оценены в 1,494 млрд. долл.

Проекты компании расположены в Киеве и Киевской области, Харькове, Житомире, АР Крым и Херсонской области.