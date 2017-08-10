Харьков будет продавать коммунальное имущество через Prozorro

Харьковский городской совет присоединился к Меморандуму о сотрудничестве в сфере создания в Украине прозрачной и эффективной системы реализации объектов государственной собственности, а также имущества государственных и коммунальных предприятий, и будет продавать коммунальное имущество через электронную площадку Prozorro.Продажи.

Читайте такжеЛьвов будет продавать коммунальное имущество через Prozorro

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По словам замглавы горсовета Михаила Фатеева, за первое полугодие 2017 года распорядителями средств бюджета города всех уровней в электронной системе Prozorro был проведен 1 481 тендер. По допороговым закупкам за это время город сэкономил 3,9 миллиона гривень. Фатеев отметил, что участие в пилотном проекте – еще один шаг к тому, чтобы увеличить поступления в городской бюджет.

"Харьков - один из лидеров в реализации социально-экономических реформ. Безусловно, мы рассчитываем на то, что реализация этого проекта повысит эффективность продаж, увеличит поступления в городской бюджет и коммунальные предприятия. Надеемся на плодотворное сотрудничество", - сказал Фатеев.

В свою очередь, проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев подчеркнул, что через систему можно сдавать имущество в аренду, продавать его, а также реализовывать различные услуги, например, право на проведение ярмарок, размещение рекламы, аттракционов, точек питания.

"Ищем те варианты, в которых городу будет удобно использовать электронные аукционы. В системе есть центральная база, где размещают лоты и информацию о них, и коммерческие площадки, которые эти данные забирают и показывают своим клиентам. Если коммунальное предприятие хочет что-то продать, то, по статистике, в 60% случаев через две недели находит покупателей", - сообщил Соболев.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, государственные и коммунальные предприятия в июле продали через электронную систему Prozorro.Продажи активов неплатежеспособных банков и другого имущества на 667,6 миллиона гривень.

К системе для продажи коммунального имущества уже присоединились Винница, Краматорск, Мариуполь, Тернополь и Львов.