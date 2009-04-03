Индекс ПФТС сегодня вырос на 4,75%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 3 апреля, вырос на 4,75% – до 247,54 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов за день составил 9 млн. 255,8 тыс. грн. Лидерами ценового роста среди акций индексной корзины ПФТС по результатам сегодняшних торгов стали акции «Центрэнерго» (на 14,86%) и ММК им. Ильича (на 11,03%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 апреля, вырос на 3,02% – до 236,31 пункта.