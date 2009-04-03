"АвтоКрАЗ" приостановил выход на IPO

Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" приостановила процесс выхода на IPO из-за финансового кризиса.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор холдинга Сергей САЗОНОВ.

"Все процессы, связанные с инвестиционными программами, сейчас приостановлены", - сказал С.САЗОНОВ.

Он не исключил, что когда ситуация с экономикой стабилизируется, холдинг вернется к рассмотрению данного вопроса.

Напомним, ранее "АвтоКрАЗ" планировал в 2008 году завершить подготовку к выходу на IPO.

Предполагалось, что выход компании на IPO даст возможность КрАЗу привлечь инвестиции, которые можно будет использовать для производственных нужд.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году "АвтоКрАЗ" уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, до 3634 автомобилей.

17,084% акций ХК "АвтоКрАЗ" принадлежит ООО “Мега Моторс”, 12,331% – ООО “Феррэкспо”, 8,838% – ООО “Нефтехимимпекс”, 6,064% – ЗАО “Акционерная страховая компания “Омега”, 3,786% – ООО “Финансы и кредит лизинг”.

В 2008 году ХК “АвтоКрАЗ” получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.

Активы предприятия за 2008 год возросли на 33,3% и составили 4 млрд. 723,25 млн. грн., а суммарная дебиторская задолженность компании за год увеличилась на 9,2% – до 1,78 млрд. грн.

Численность работников предприятия составила 6,156 тыс. человек, что на 749 человек меньше, чем на начало 2008 года.