На Уолл-стрит начались протесты

На Уолл-стрит начался двухдневный "национальный марш протеста" против миллионных бонусов, которые получили банкиры, и правительственной программы выкупа обсцененных активов за деньги налогоплательщиков, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Американской мечты больше нет", - гласит аппликация на куртке участника акции.

"Выкупайте людей, а не банки!" - главный лозунг протестующих, созванных левыми партиями, профсоюзами и гражданскими объединениями. Его скандировали сотни участников протеста на Уолл-стрит напротив Нью-Йоркской фондовой биржи.

Участники марша требуют направить один триллион долларов, который предполагается на поддержку банков, не на выкуп обесцененных активов, а на создание рабочих мест.

"Бонусы, которые получили финансовые менеджеры в это трудное для всей нации время, когда сотни тысяч людей теряют работу, - это не нарушение морали, это преступление!" - заявила с импровизированной трибуны на гузовике известная правозщитница Ленни Стюард.

По ее словам, новогодние бонусы, которые Уолл-стрит получила по итогам 2006 года, были вдвое больше годовой зарплаты 93 миллионов американских рабочих.

После самого прибыльного 2007 года премиальные финансового сектора в Нью-Йорке составили почти 40 миллиардов долларов, спустя год, когда уже начался выкуп обесцененных банковских активов и волна банкротств, размер бонусов был 18 миллиардов долларов.

"Всего один триллион из обещанных Вашингтоном 10 триллионов долларов на спасение банков может оплатить создание 20 миллионов рабочих мест с годовой заработной платой в 50 тысяч долларов", - гласит листовка новорожденного народного движения "Выкупайте людей!", открывшего филиалы уже в пяти крупнейших финансово-промышленных центрах кроме Нью-Йорка.

"Мы требуем национализации банков и установления жесткого контроля. Империализм исчерпал себя. Нет богачам с Уолл-стрит!" - поделилась настроением пенсионерка Джессика Брайн, представившаяся профессиональной правозащитницей.