Фонд госимущества продал акции госпредприятий, которые пытался продать более 2 тысяч раз

Фонд государственного имущества Украины в январе-августе текущего года продал за 7,79 млн грн 9 пакетов акций государственных предприятий, которые до этого суммарно пытался продать более 2 тыс. раз.

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Об этом сообщается на странице Фонда в Facebook.

«В целом эти 9 пакетов акций разного веса ранее выставлялись на продажу 2014 раз», - говорится в сообщении.

В частности, были проданы пакеты акций предприятий «Каменец-Подольскмаш» (30,98% акций, выставлялся на продажу 678 раз), Генический машиностроительный завод (4,59% акций, выставлялся 57 раз), предприятие «Красный чабан» (22,56% акций, выставлялся 147 раз), сельхозпредприятие «Селекция-Промресурсы» (12,91% акций, выставлялся 244 раза), предприятие «Передвижная механизированная колонна-4» (8,72% акций, выставлялся 215 раз), предприятие «Буркутец» (100% акций, выставлялось 100 раз), Кировоградский комбинат по выпуску продовольственных товаров (99,5% акций, выставлялся 320 раз), предприятие «Аркси» (6,84% акций, выставлялся 178 раз), а также предприятие «Искра» (8,58% акций, выставлялся 75 раз).

«Выручили 7,79 млн грн. Вместо нуля и даже минуса, поскольку чтобы выставить пакет на торги, его надо как минимум оценить, а объявление опубликовать. Так что мы очень рады, что наши старания по совершенствованию процесса приватизации, открытость в работе дали результат», - отметили в Фонде.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества планирует продать первые объекты малой приватизации через электронную площадку Prozorro.Продажи уже в сентябре.

15-18 августа Фонд намерен провести аукционы по продаже 25% государственных пакетов акций 8 облэнерго: «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «Киевэнерго».