В МЭРТ хотят приватизировать киностудию Довженко и Национальный цирк Украины - СМИ

В перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в течение 2017-2020 годов, вошли ряд украинские государственные цирки и киностудии, в частности – Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

Об этом сообщает издание ZN.UA. Пока указанный перечень насчитывает всего 893 госпредприятия, однако впоследствии их количество возрастет почти до 4 тысяч.

"По нашей творческой линией в звенящей цепочке таких предприятий, например, Национальный цирк Украины (и еще шесть украинских держцирків). А также Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов", – говорится в статье.

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"Цирковая палитра" объектов, которые подлежат приватизации, еще более впечатляющая: Харьковский госцирк им. Ф. Яшина, Днепропетровский госцирк, Одесский госцирк, Криворожский госцирк, Львовский госцирк и др.

В материале ZN.UA отмечается, что приватизация – это одно из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ. При этом, приватизация объектов с национальным статусом является юридически и политически сложным процессом.

"По информации издания из источников в Минкульт и Госкино, передача таких ценностей, как Киностудия им. Довженко или Цирк на площади Победы (оба Национальные) в частные руки - сложная парадигма законодательных метаморфоз, а также решений на Банковой", – отмечает издание.

"Национальный" статус пока что являются для многих учреждений культуры "охранной грамотой". Сейчас Минкульт активно разъясняет чиновникам Минэкономразвития последствия непродуманных и непросчитанных резких приватизационных шагов в сфере культуры.